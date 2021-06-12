因疫情延遲1年的2020歐洲國家盃，終在上周五開鑼！揭幕戰登場的同樣是球迷苦等多時，缺席國際大賽五年的意大利，在A組賽事於羅馬主場迎戰土耳其。「藍戰士」在全場製造24次攻門下以3:0大勝對手，儘管贏得漂亮，帶領意大利重生、連續28場不敗兼近9戰不失球下獲勝的主帥文仙尼，卻告誡藍戰士球迷不要想太多，要進軍決賽言之尚早，慢慢來才會快。

文：何西

由多國合辦的2020歐國盃，延至今年才上演，打頭陣由意大利主場出擊，與土耳其上演揭幕戰。擁有主場之利的意大利上半場已不客氣向擺「大巴陣」、非常守勢的土耳其不斷發動進攻，雖然首45分鐘未能取得入球，但對手在上半場零射門，盡顯形勢之一面倒。下半場意軍繼續壓迫對手，結果53分鐘右翼杜文尼高貝拉迪一次傳中，土耳其中堅美列迪美羅胸口不幸撞入自己龍門擺烏龍落後。

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狂攻土耳其破盡紀錄

打開缺口後意軍得勢不饒人，66分鐘前鋒恩莫比尼門前執雞得手拉開至2:0，到79分鐘再把握土耳其門將卡基亞的後場傳送失誤，恩斯治尼接應恩莫比尼的傳送禁區輕鬆射入，最終主場大勝3:0旗開得勝全取3分。意大利下輪將續在羅馬鬥瑞士，至於落敗的土耳其需飛往阿塞拜疆巴庫鬥威爾斯。

意大利全場24次射門8次命中目標，遠超僅三次的土耳其，單計上半場意土14:0的射門次數，是自2004年荷蘭對拉脫維亞的16:1以來，歐國盃上半場最大射門次數差距。今場也是意軍自1968年首次參加歐國盃決賽周，至今39場比賽以來首次單場攻入對手達3球。

文帥領軍28場不敗

意大利數年前在世盃外意外下馬，60年來首次無緣躋身世盃決賽周；2018年5月文仙尼接任教練，成為藍戰士重新振作的契機。自該年9月歐國聯賽事不敵葡萄牙之後，意大利至今已連續28場比賽保持不敗，取得23勝5和佳績，有機會在今屆決賽周打破國家隊在1935至39年創下的連續30場不敗紀錄。

闊別國際大賽五年，更以大勝姿態回歸。文仙尼賽後大讚球員表現出色，但強調距離進軍溫布萊（下月決賽），仍有很漫長的路要走。文仙尼說：「這是美妙的一晚，但我們亦知道過程並不輕鬆，因為土耳其是一支擁有很多具才華球員的出色球隊。慶幸己隊有出色發揮，沒給予對手太多機會。」對於又一場比賽不敗，文帥回應：「取得好開始很重要，這令我們、球迷及所有意大利人都滿意，我希望還會有更多好成績。溫布萊？這條路很漫長，還有六場比賽要逐一認真應付。」

開球禮

開幕禮邀請來二○○六年意大利世盃冠軍功臣「羅馬王子」托迪及尼斯達主持開球禮，歡迎一萬六千位球迷回到球場。現場有意大利著名男高音演唱，球場亦放起煙花及升起代表二十四個參賽國家的氣球，甚具氣氛。

另類宣傳

開幕禮最特別的是，比賽用的足球由一架贊助商品牌的遙控車運載到球場中圈，放在車頂並由主球證拿起。原來這個創新意念是由贊助商提出，現場球迷亦很哄動，還引起了社交媒體的熱烈討論。互聯網