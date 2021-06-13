三年前的世界盃，克羅地亞創造奇蹟打入決賽，雖然最終不敵法國飲恨，但已屬超額完成。三年後的歐國盃，雖然不少當年的功臣已離開「格仔軍」，但主力成員仍是莫迪歷及杜馬高維達等老兵，則看能否在今屆賽事發揮餘熱再創佳績。

俄羅斯世界盃時，克羅地亞23人大軍平均年齡為27.4歲，今屆歐國盃微降至27.2歲，當中前鋒文迪蘇傑、中場拿傑迪錫及門將蘇巴錫等的三年前主力已經退隊，但年屆35的隊長莫迪歷依舊為格仔軍打拼。三年前贏得金球獎後，莫迪歷的狀態一度下滑，不少人當時已經認為這位為國家隊上陣近140次的中場大腦巔峰已過。然而，今季皇家馬德里受傷兵困擾下，才發現即將36歲的莫迪歷不論技術及體能依然保持得非常好，不時交出大師級表現，相信其狀態好壞將主宰格仔軍今年命運。

除了莫迪歷，副隊長32歲的杜馬高維達及31歲的洛夫雲相信亦是格仔軍的主力中堅組合。至於3年前4強戰鬥英格蘭的入球功臣比列錫，前年外借至拜仁慕尼黑贏得歐聯冠軍，這位32歲左翼今季回到國際米蘭，在教練干地改造下出任左翼衞表現不俗，幫助國際11年來首次贏得聯賽，相信回到國家隊其位置將更靠前，為格仔軍爭取入球。

克羅地亞三線老兵主力數據

後防

杜馬高維達

年齡：32歲

位置：中堅

國家隊上陣／入球：88場／4球

重要指數：★★★★

中場

莫迪歷

年齡：35歲

位置：中場

國家隊上陣／入球：138場／17球

重要指數：★★★★★

前線

比列錫

年齡：32歲

位置：左翼

國家隊上陣／入球：101場／28球

重要指數：★★★★

註：5★最高

資料來源：《蘋果》資料室

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