蘇格蘭自98法國世界盃後，再次打入國際大賽決賽周，而周一在C組亮相迎戰捷克，有主場之助，只要集中做好防守，應有機會藉反擊機會爭取入球，甚至分數。

由於D組有英格蘭及克羅地亞兩大名牌，普遍認為同組的捷克及蘇格蘭於此組只能爭第3名，兩隊首輪交鋒就更加關鍵，因為如有閃失，餘下兩場對兩強，搶分充滿難度，相信首戰為爭勝將不會有保留。

由奇勒帶領的蘇格蘭有不少英超兵，後防以隊長安德魯羅拔臣為重心，中前場有車路士中場比利基莫亞、修咸頓中場史超活岩士唐及前鋒查阿當斯等，而這些主力同樣當打且季內有表現，將有利球隊爭取成績。從外圍賽所見，蘇格蘭鬥志如虹，踢法傾向防守，靠反擊戰術組織埋門，另外，死球是該隊爭取入球方式。

捷克於五年前在法國舉行的歐國盃決賽周，分組賽以1和2負出局，今次由國內甚有聲望的施拉維領軍捲土重來，目標是晉級16強，而中堅華迪美高法爾、中場湯馬士蘇錫克及中鋒柏德列舒希克為球隊三線重心，前兩人季內在韋斯咸有好演出，至於高大的舒希克季內在利華古遜有不俗揮，惟賽前熱身賽竟吞意大利四蛋，就算熱身賽不能太過作準，惟此戰作客咸頓公園球場未必可全身而退。

歐國盃客席名家貼士(14/06)

名家 貼士

何輝 星期一2波蘭2:0

陳偉豪 星期一蘇格蘭1:0 x星期一2波蘭2:0

陳婉婷 星期一捷克2:0

譚拔士 星期一1蘇格蘭勝[+1]x星期一3西班牙勝

鄭兆聰 星期一3西班牙2:0、2:1

丘建威 星期一2波蘭(上)

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