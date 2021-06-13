日本東京都政府周六公佈，今屆奧運期間平均每日的染疫人數估計為7.7人，東京奧組委將會研究一系列應對措施，以減低地區醫療系統的壓力。

東京都政府根據上月奧運測試賽作為估算基準，根據數據顯示，參加四項測試賽的700人之中，有一位教練的測試結果呈陽性，染疫比率為0.2%。而今屆奧運預計約有7.7萬位由海外入境的運動員和相關工作人員，預計奧運期間會有154人受到感染。據歷屆奧運的情況而言，每位運動員停留在主辦國的時間約為20日，因此推算出平均每日會出現7.7位染疫人士。

另外，東京都政府為了減低病毒傳播風險，正研究精簡奧運相關人員入住的酒店設施，希望能夠騰出房間作為療養病房，從而減輕地區醫療系統的壓力。

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