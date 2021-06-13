東京奧運空手道外圍賽最後一日賽事周日於法國巴黎上演，港隊最後希望黃卓莉於女子61公斤以上級自由搏擊組次圈出局，無緣出線。

空手道為今屆奧運新設項目，男、女子個人型及三個自由搏擊重量級別每組僅設10席，是次外圍賽將決出其中兩席，故全球近500名好手雲集巴黎爭搭奧運尾班車。港隊派出鄭子文（男子個人型）、李振豪（男子67公斤級）、曾綺婷（女子55公斤級）、李嘉維（男子75公斤級）及黃卓莉（女子61公斤以上級）五人出征，前四人先後出局，最後希望落於周日亮相的黃卓莉身上。黃首圈面對納米比亞運動員一度拉鋸，但她尾段大爆發連環得分，贏9:0晉級，次圈她鬥波斯尼亞的Ivona Cavar輸0:4，雖然敗陣，但如波斯尼亞對手殺入決賽，黃卓莉尚可轉戰復活賽，可惜Ivona Cavar八強出局，黃卓莉奧運夢幻滅。

五名港將雖然未能靠外圍賽入圍，但隊友劉慕裳早奪女子個人型入場券，29歲的她將成港空手道隊今屆奧運惟一代表。

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