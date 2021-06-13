丹麥周六以0:1不敵芬蘭的歐洲國家盃分組賽，於上半場末段突然暈倒、在球場上接受了一段時間治理後送院的中場基斯甸艾歷臣，獲選為這場比賽的最佳球員（Star of the Match）。據報道，艾歷臣曾在醫院與隊友視像通話，要求他們繼續比賽。

29歲的艾歷臣於43分鐘準備接應隊友的界外球時，在身旁沒有其他人時突然倒下，隊醫入場為他並對他進行心外壓。在球場上經過約15分鐘治理後，由擔架抬離球場並轉送哥本哈根一家醫院。

雖然丹麥在比賽繼續後以0:1敗給芬蘭，但歐洲足協（UEFA）賽後公佈今場的SOTM得主是艾歷臣。UEFA會長施費連表示︰「足球是一項美麗的運動，而基斯甸踢得漂亮。今晚的比賽之星是基斯甸艾歷臣，祝你早日康復基斯甸。」

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