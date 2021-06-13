爵士周六在NBA季後賽西岸次圈第三回合，作客以106:132不敵快艇，當家球星米曹（Donovan Mitchell）更在第四節傷出。不過，這位24歲後衞表示右踝傷勢並不嚴重，將可在周一的第四回合上陣。

米曹因為扭傷右足踝，錯過了今季最後16場常規賽，以及季後賽首圈對灰熊的第一回合賽事，但他復出後表現勇猛，在至今七場季後賽，場均錄得32.3分，包括在周六之戰有30分進賬。對於自己在第四節尚餘7分5秒，上籃落地時再度扭傷右足踝，米曹表示情況並不嚴重。「我其實可以再次上場，但既然當時已落後16至18分，根本不用冒險。」米曹說。「我不想說太多，但我是在落地時受傷的。我沒事，可以在第四回合出場。」

「很明顯，足踝不會馬上百分百康復，但我仍是要上陣爭勝的。這種事情總會發生，我只能盡量想辦法，讓自己能夠出場。情況並不完美，但現實就是這樣。」米曹補充說。

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