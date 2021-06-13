88年盟主荷蘭，今屆歐國盃分組賽擁有主場之利，出線的關鍵是首場對烏克蘭。法蘭迪保亞的26人大軍不算太完整，隊長雲迪積克重傷，正選門將施利臣，熱刺的貝雲積和老將巴布皆落選。防線相信由戴利白蘭特領軍，中場會以韋拿杜姆及法蘭基迪莊為主力。前鋒除了迪比，今季在燕豪芬射入19球的馬倫，有機會嶄露頭角。

舒夫真高帶領的烏克蘭，外圍賽不敗力壓葡萄牙首名出線。隊長門將比亞杜夫將會把守最後一關，而曼城幫的辛真高、韋斯咸的耶莫蘭高，加上阿特蘭大的馬利路夫斯，成了烏克蘭的中場重心，且效力真特的射手耶梅卓克，今屆在比利時聯賽射入20球，是球隊的得分主力。

奧地利在今屆G組外圍賽力壓北馬其頓次名出線，大軍成員大部份來自德甲球隊，而最為人認識的阿拉巴下季轉會皇馬，他在國家隊有機會擔任中場。而外圍賽射入6球的阿拿奧杜域，正選位置可能會受到替史特加射入16球的沙沙卡拉積錫威脅。

新丁北馬其頓首次打入決賽周，這支巴爾幹球隊靠附加賽出線，最近在世界盃外圍賽作客擊敗德國一鳴驚人，整條骨幹由列斯聯的阿里奧斯基、拿玻里的艾利夫艾馬斯以及老將彭迪夫作為重心。今屆北馬其頓面對初賽東道主荷蘭、烏克蘭與奧地利，由於實力所限，出線機會不高。荷蘭有機會以首名出線，烏克蘭與奧地利爭奪次名，不過無論首次名出線，淘汰賽將甚艱難，首名將對F組第3名，法、葡、德，次名很有機會對A組首名意大利。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波