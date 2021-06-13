剛於上周六奪得法網女單冠軍的捷克球手基捷高娃，在周日的女雙決賽中再下一城，與拍檔絲妮亞高娃以盤數2:0擊敗絲維迪克和瑪迪克莎絲奪得冠軍，並且成為了20年來首位在同一屆法網贏得女單和女雙冠軍的球手。

在上周六擊敗柏芙尤珍高娃，成為了法網40年來首位捷克女單冠軍的基捷高娃今屆的法網之旅並未結束，她與同胞絲妮亞高娃打入了女雙決賽，周日面對上屆法網女單冠軍絲維迪克和瑪迪克莎絲的組合。

結果這對捷克組合在決賽未有受到太大考驗，僅用了1小時14分鐘就以6:4和6:2直落兩盤勝出。基捷高娃和絲妮亞高娃除了繼2018年後再奪法網女雙冠軍外，前者亦繼2000年的法國球手皮雅絲之後，成為近20年來首位在同一屆法網奪得女單和女雙的球手。

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