今屆美洲盃周日（香港時間周一上午）就會開鑼，揭幕戰會由東道主巴西迎戰委內瑞拉，不過客軍在賽前出現新冠肺炎爆發，已今已有12名隊員染疫，當中包括最少五名球員。南美足協已作出緊急修例，容許參賽的10支球隊，在整個賽事期間可因應疫情無限次補選。

美聯社報道指，委內瑞拉後衞韋基安祖及路夫費斯查在周四已經確診，未有隨隊出發到巴西，而大軍在周五抵埗後，就再有12名教練及球員，被驗出對病毒呈陽性反應。南美足協發聲明指，所有確診者均沒有出現病徵，各人正在酒店接受單獨隔離。不過，他們並沒有公開確診人士的身份，亦未有回應揭幕戰會否如期於周日在巴西利亞國家體育場上演。

今屆美洲盃原本由哥倫比亞及阿根廷合辦，但兩國早前分別因為國內政局不穩及疫情宣佈放棄主辦權，巴西隨即宣佈接手，但就惹來國內民眾強烈反對，森巴兵團更一度醞釀罷踢，更有人向巴西高院申請禁止主辦賽事，但經11名法官在上周投票後，裁定賽事可以如期在當地上演，惟所有比賽都要改為閉門進行。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波