【D組】英格蘭挾3年前俄羅斯世界盃4強戰績，今夏出戰歐國盃備受各方注意，亦是外國賭波公司爭標熱門。英軍周日首輪對同組實力最接近的克羅地亞，領隊修夫基（圖）未必會太過進取下，可吼兩隊首戰握手言和。

分析賽事前，有些基本事實需要留意；首先24隊，每組前兩名，與4隊最佳第3名可以躋身16強。受疫情影響，賽事更頻密，球員經整季拼搏，小休後便要代表國家出戰歐國盃，球員體能需要小心處理。尤其是爭標熱門，分組賽階段是否真的需要拼盡求勝，這是球迷賽前需要注意。

由修夫基帶領的英軍也確實令人憧憬，球隊既有經驗球員帶領，也有冒起新星，中前場確實也有很多選擇，前線除有哈利卡尼，還有卡維特利雲；側擊有史達寧、查頓辛祖、基亞利殊及布卡約沙卡，加上美臣蒙特，只是有好球員，還要很多配合才足以捧盃。

克羅地亞於三年前的世界盃躋身決賽，最終屈居於法國之後得亞軍，筆者還記得克羅地亞準決賽在加時如何淘汰英格蘭。三年後，克羅地亞陣容有不少變動，多位老將如文迪蘇傑已不在陣，換上多位在歐洲各豪門落班的當打球員。以莫迪歷為重心的中場仍有很強控制力，要挑剔是鋒線欠一名有級數射手。這是很接近的對碰，現時賠率並不反映實力，和波是較值博的選擇。

文：譚拔士（skyBET顧問）