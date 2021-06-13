當年南非世界盃來自德國的章魚保羅，曾經八次預測對賽勝負全部命中，有「神奇八爪魚」的美譽。近年英國亦出現了能夠預測比賽勝負的動物，今次是一隻名為Willow的狗狗，早前牠就猜中了車路士會贏歐聯冠軍，周日歐國盃牠tip D組的英格蘭會擊敗克羅地亞，不知道牠會否像章魚保羅一樣神準呢？

據英國《太陽報》指，聰明的Willow能夠從一數至十，更加可以拼出自己的名字和認出圖形，此前她就試過正確預測過大賽的球隊勝負，包括今年歐聯決賽外界看好曼城時，她就正確地選了車路士。周日D組小組賽有實力超班的英格蘭對陣克羅地亞，Willow就根據指示做出預測。有三隻碗放在狗狗面前，每隻碗上都有一個足球及一張國旗相片，分別是英格蘭、克羅地亞以及印有兩國代表和波的相片。然後狗狗主人就問牠：「周日到底哪隊會贏呢？還是你會選擇和波？」

不久後Willow就揀選了英格蘭，相信是對領隊修夫基來說個好消息，主人表示：「這給予英格蘭球迷一個強大信念，因為牠預測這些事情從來不會錯。」Willow除了懂得tip足球，去年美國總統大選，牠亦都猜中拜登會擊敗特朗普當選，又神預測英國首相會由約翰遜擊敗郝爾彬（Jeremy Corbyn）。主人續道：「牠真的很聰明，我們經常都在想，到底牠是否能預知未來。我們問過她郝爾彬和約翰遜誰會當選，牠就揀了約翰遜。」

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