西班牙在今屆歐國盃一度被列為奪標大熱，到底這支三屆冠軍是否被高估有待賽事中證明，但分組賽有主場之助，出線沒有阻力，而瑞典及波蘭只能爭二及最佳第三名出線席位。

西班牙於2008至12年，連奪兩屆歐國盃，再加世界盃，可說是西班牙足球的高峯期，但隨着主力相繼引退，踢法開始被洞悉，無可避免踏入重建及改變期。雖然西班牙足球正進行重建，踢法也有改變，但始終是歐洲強隊，球員仍有相當份量擠身歐洲一線，這點在外圍賽已證明。

狂牛兵團在外圍賽以8勝2和的不敗戰績首名出線，比次席瑞典多5分，教練安歷基選人上是以老帶新，除布斯基斯及佐迪艾巴等經驗球員，還有當打的佐治高基及堤亞高艾簡達拿，配合今季冒起的馬高斯洛蘭迪，前線將以艾華路莫拉達及謝拉特摩蘭奴作重心。

西班牙在決賽周的真正考驗將來自淘汰階段，以瑞典、波蘭及斯洛伐克的戰力相信難以威脅該隊首名出線資格；如西班牙未能首名出線，球迷可能要調整其賽事評級。瑞典原準備重召伊巴謙莫域復出領軍，可惜這名球星受傷缺陣下，球隊進攻將落在效力皇蘇的阿歷山大伊沙克，這位擁有極強個人破能力的新星將是瑞典爭取成績的希望。

波蘭今屆以老帶新，能否突破視乎新兵能力，但總好過清一色重用舊將。斯洛代克幾經辛苦出線，球隊依然是以隊長咸錫為重心，人腳則是老中青結合，且看能否爆冷。

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