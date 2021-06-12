現年26歲的英格蘭翼鋒史達寧，今季在曼城演出低沉，整季各項賽事只攻入14球，比起對上一季足足少17球，踏入2021年在球會的正選位置，更被新星菲爾科頓取代。不過英媒指出，英格蘭領隊修夫基仍對史達寧信任有加，周日英軍惡鬥克羅地亞一戰，史達寧料將力壓菲爾科頓、拉舒福特及基亞利殊獲得正選。

賽前英軍收到好消息，佐敦軒達臣與史達寧齊齊獲得大英帝國員佐勳章（MBE），軒達臣因過去兩年積極服務社會，大力協助國民保健服務（NHS）對抗疫情而獲得嘉許，至於史達寧則勇於推動種族平權而獲勳。

年少成名的史達寧，原來是今屆英格蘭陣中喼帽最多的一人，成為國家隊資歷最深的成員，不過要爭正選位置亦不容易。由於車路士中場美臣蒙特上季狀態大勇，料將穩獲正選，與隊長哈利卡尼在前場合作，前線餘下一席正選，英軍選擇甚多。

雖然友賽中基亞利殊表現最好，但在國家隊資歷不足，預計會先列作後備；拉舒福特雖然是修夫基愛將，不過此子正受傷患問題困擾。另外，菲爾科頓只得21歲，修夫基認為他過於年輕，故大賽經驗較為豐富的史達寧，將由藍月副選變身為「三獅」主力。且看今季在曼城失機頻頻的史達寧，能否把握機會踢爭氣波，奠定正選席位。

文︰王杰