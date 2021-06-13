辛真高周日就會率領烏克蘭，在歐國盃C組首輪賽事，作客出戰荷蘭。雖然貴為該國當今最炙手可熱的球星，但有英國傳媒爆料指，原來這位曼城左閘為人非常謙厚，人品更被形容為「好到冇人有」。

年僅24歲的辛真高早已名成利就，但《太陽報》指他不時跟太太Vlada Shcheglova，拍拖到柴郡一間超級市場購買日常用品。一名店員就指，辛真高是他們的常客，雖然說話不多，但面上總是掛上笑容，排隊付款時亦非常守秩序。

「你實在無法遇到一個更有善的年輕人了。」該名店員說。「他不時都會到這裏購物，相信是因為沒太多人會認出他，而且就算被人認出，也沒有人會打擾他。我是一個曼城球迷，所以當他第一次來到，我真的很興奮。他充滿笑容，而且非常有禮貌，實在無法令人想像得到，他是如此有名的足球員。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波