周日英格蘭在主場1:0小勝克羅地亞，此役除了中場加雲菲臘斯當選了全場最佳球員之外，其實為球隊攻入全場唯一一個入球的史達寧同樣攻不可沒，另外今場頂替了因傷缺陣的哈利馬古尼，出任正選中堅的泰朗明斯，同樣在後防表現對辦。

英格蘭（4-2-3-1）

今場在下半場接應加雲菲臘斯的傳送，入楔中路射成1:0的史達寧，此役全場一共錄得3腳射門，雖然只得1腳中目標，不過就依靠這一腳助英格蘭打破僵局。除了史達寧之外，今場出任正選中堅的泰朗明斯貢獻出4次攔截以及3次解圍，為後防球員當中最多，因此獲評為後衞當中最高分的球員，從今場的比賽可見，即使哈利馬古尼缺陣的情況下，泰朗明斯依然有足夠能力勝任正選中堅。

門將

比克福特 6分

後衞

基爾獲加 5分

史東斯 6分

泰朗明斯 7.5分

捷比亞 6分

中場

加雲菲臘斯 8.5分

迪格蘭賴斯 6分

美臣蒙特 7分

前鋒

史達寧 8分

哈利卡尼 6分

菲爾科頓 7分

克羅地亞（4-3-3）

此役面對在主場出擊的英格蘭，克羅地亞整隊比較患得患失。雖然最終落敗，不過出任隊長的莫迪歷依然交出世界級中場的水準，只可惜隊友今場表現乏善可陳，單靠莫迪歷依然不足以帶領克羅地亞搶分成功。

門將

利華高域 5分

後衞

禾沙積高 5分

杜馬高維達 5分

卡列達卡亞 5分

加華度爾 5分

中場

高華錫 5分

莫迪歷 6分

波索域 5分

前鋒

列比錫 5分

卡拉馬歷 5分

比列錫 5分

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