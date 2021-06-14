被捧為今屆歐國盃奪標熱門之一的法國，賽前爆出內訌風波，上周在友賽梅開二度協助球隊大勝保加利亞3:0的基奧特，賽後公開埋怨欠缺輸送，矛頭直指前鋒拍檔基利安麥巴比。事件擾攘多日後仍未平息，麥巴比直言心情曾受影響，但他強調不希望小事化大，並會全力為法國爭標。

基利安麥巴比說：「我跟基奧特談過了，所有人都知道發生過甚麼事。我的確曾經受到一點影響，但大家都不想小事化大，因為我們正代表法國出戰，這是最重要的事情。他的言論其實不太困擾我，作為一位前鋒，我每場也會出現這種感覺365次。」

「我賽後在更衣室恭賀他，但他沒對我說話，之後我才從傳媒方面得知（他的投訴）。他並沒有說出任何壞話，但最大問題是選擇了公開地說，我寧願他在更衣室內直接跟我說，但這不過是小問題，我們不應阻檔球隊的去路。」這位22歲射手補充說。

賓施馬在對保加利亞之役受傷退下火線，並由基奧特後備入替，但教練迪甘斯表示其傷勢並不嚴重，預料將可在首場分組賽上陣，與麥巴比及基沙文合作強攻德國。

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