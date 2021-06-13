今季皇家蘇斯達於西甲表現出色，最終以第五位完成球季，球隊兩位進攻主力，全隊唯二入球突破雙位數的阿歷山大伊沙克及奧耶沙巴爾歐國盃卻各為其主，在決賽周首戰正面交鋒。

歐國盃決賽周西班牙與瑞典交鋒，球迷期待的沙治奧拉莫斯大戰伊巴謙莫域未能上演，而瑞典的入球重責就落在年僅21歲的阿歷山大伊沙克身上。當年只有16歲的伊沙克加盟多蒙特時已被寄予厚望，不過只為「蜜蜂兵團」上陣過五次而且未曾取得過入球。但此子自從19/20球季加盟皇蘇後，首季聯賽已攻入九球，今季更大爆發射入17球。西班牙中堅迪亞高洛蘭迪就對他評價甚高，「他的身高、技術、一對一的能力都非常出色，他亦清楚我的弱點，當然我亦清楚他的弱點。」

在安歷基的4-3-3體系當中，兩邊翼鋒才是西班牙的攻擊重心，而今次大軍名單中就有費倫托利斯、丹尼爾奧莫等競爭者，今季射入11球的奧耶沙巴爾要爭得正選並不容易，且看今仗兩位皇蘇主力能否同場較技。

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