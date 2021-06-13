球壇去年受疫情影響，各大球會和足總收入均大受打擊，其中英格蘭足總亦要「縮皮」，取消每位球員每場2,000鎊的出場費。不過假如「三獅軍團」在今屆歐國盃最終能成功奪標的話，一眾球員仍可以瓜分高達1,200萬鎊（約1.31億港元）的獎金。

英格蘭足總在去年向英國銀行借貸1.75億鎊，以維持球壇停擺期間的開支。為了可以盡快清還這筆款項，足總制定了124項節流措施，當中包括暫停向國家隊球員發放每場2,000鎊的出場費，不過此舉就令不少慈善機構受到影響。

冇出場費自掏荷包行善

英格蘭國家隊內有一項不成文的傳統，球員都會把出場費捐贈到英國的慈善機構，由於三獅球員現時無法獲得出場費，這些機構的收入或會受到影響。不過據英國傳媒透露，英格蘭國家隊各成員會自掏荷包向這些機構捐款，令他們不至於陷入營運危機。

另外，由於今屆歐國盃的總獎金大增24%至3億鎊，假如英軍能夠以全勝姿態奪冠的話，將可以獲得3,000萬鎊獎金。據悉英格蘭足總承諾，會將今屆獎金的40%讓球員瓜分，意味着英軍最多可以獲得1,200萬鎊，平均每位球員則可獲46.1萬鎊。

文：薰爵