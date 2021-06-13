丹麥上周六對芬蘭的歐國盃B組賽事，中場基斯甸艾歷臣於比賽期間忽然不省人事倒地，心跳更一度懷疑停頓，要隊醫施心外壓急救。球迷紛紛擔憂不已為他祈禱，幸總算吉人天相，當他被抬離場時已回復意識。比賽一度停頓個半小時後復戰，最後芬蘭1:0小勝。艾歷臣送院後情況也穩定，但有專家指他日後未必可再繼續球員生涯。

疫情下球壇主要賽事閉門進行近一年，難得歐國盃再允許球迷重返球場，怎料開鑼僅第二天就發生令人感不安的意外。丹麥主場對芬蘭的B組首戰進行至43分鐘，主隊中場艾歷臣突在接應界外球時向前仆倒，然後倒在場上不省人事，並且雙眼睜開，令目睹意外的人都替他擔憂。

無接種疫苗無心臟病史

球賽因此中斷，在軍醫入場為艾歷臣治療期間，兩軍球員及球迷都為他祈禱，甚至有隊友眼泛淚光，艾歷臣女友也跑到場邊痛哭，要丹麥隊長卡積亞及門將卡斯柏舒米高安慰。據報艾歷臣當時心臟曾停頓約五分鐘，最終在軍醫為他施行心肺復蘇法搶救下，令這位上季剛替國際米蘭奪意甲的中場逐漸恢復意識，戴上氧氣罩由擔架抬離場。經送院治理後，丹麥足總在意外發生後個多小時發聲明證實艾歷臣已清醒，目前情況穩定。

丹麥隊醫馬田保臣其後在記者會上親述搶救過程︰「當基斯甸倒下，我們趕到場上，當我到他身邊時，他側躺着已不省人事。他正在呼吸，我可以感受到他的脈搏仍正常，但突然出現改變，如大家所見我們開始為他進行心肺復蘇。醫療團隊和其他職員的協助來得真的很快，在與他們合作下我們做了該做的事，救回了基斯甸。」

此外，國際米蘭CEO馬路達表示艾歷臣未有接種疫苗，29歲的他職業生涯從沒心臟問題，生涯11次體測全部過關，其前球會熱刺隊醫沙馬就認為艾歷臣能存活已是奇蹟，也代表沒有任何足球體測萬無一失。英國《每日郵報》訪問了英國國民保健服務（NHS）心臟科顧問醫生史葛梅禮，後者認為艾歷臣要延續職業生涯有困難，甚至不太可能再替國際比賽：「意大利禁止確診心臟有明顯異常的人參與職業運動，那是法例訂明的。」

芬蘭贏波拒慶祝

艾歷臣的健康狀況在未來數天仍要不斷進行檢測，雖然這位中場已無緣再戰今屆賽事，仍不忘比賽，曾在醫院與隊友視像通話，要求他們繼續比賽。當丹麥足總確認艾歷臣已無大礙，與球員、對手芬蘭及歐洲足協（UEFA）方面溝通後，決定在一個半小時後再進行，惟最終獲勝的是芬蘭，靠前鋒普贊柏路一錘定音，他入球後也拒絕慶祝以示對艾歷臣的尊重。芬蘭球員在復賽時向丹麥球員鼓掌以示鼓勵，展示人性光輝。

UEFA賽後公佈今場最佳球員是艾歷臣，更特別標註為「比賽之星（Star of the Match）」。

綜合丹麥外電

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