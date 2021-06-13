美洲盃冠軍熱門之一的阿根廷周一亮相，在A組鬥智利前近況雖未算特別出色，但人腳與實力始終在對手之上，而且近年在正式賽事鬥智利贏多輸少，阿根廷讓半/一可捧上盤。（球賽編號：星期一61；香港開電視77及有線661台明日5:00am直播）

阿根廷陣容強勁，前線有美斯、阿古路及安祖哥利亞，中場有迪馬利亞及里安度柏利迪斯，而後防則有達利亞費高及奧達文迪等。今鬥智利，除門將達米安馬天尼斯因頭部有傷上陣成疑外，其餘主力皆能候命。阿根廷正式賽事與智利交手，都佔得上風，近6仗鬥智利就獲4勝2和（見附表1）。因此，今役就算要讓半/一，捧上盤相信起碼贏半個盤。

智利目前仍由贏得2015、2016美洲盃的黃金一代如中場維達爾及門將哥迪奧巴禾等撐起，但阿歷斯山齊士因腳傷，將缺席分組賽賽事。另外兩人已年過30，恐體能與活力有所下降。是役除上盤可捧外，中位數[1.5球]的「半大」亦可兼顧，因阿根廷近5場全開[1.5球]「半大」，而智利近6場比賽亦有5場的半場入球是1球以上。

巴拉圭首戰旺和波

緊接阿根廷對智利一役上演的是另一場A組賽事，由巴拉圭鬥玻利維亞。巴拉圭牌面佔很大優勢，但與玻利維亞的對賽往績一般，而且球隊近仗和波率偏高，兼經常於美洲盃首戰賽和對手，今役可冷敲兩隊打和，有3.85倍。（球賽編號：星期一62；有線661台明日8:00am直播）

巴拉圭現時人腳一般，較為球迷熟識的可能只有效力阿甲聖羅倫素的羅美路兄弟，以及利柏泰迪的17歲攻擊中場安斯素。幸好，巴拉圭韌力頗足，近7場有5場和波，而且球隊於近四屆美洲盃首戰亦全部和波（見附表2）。玻利維亞實力雖不及巴拉圭，但近6次與巴拉圭較量獲2勝2和2負，而且玻利維亞於美洲盃首戰的和波率同樣高，近6次美洲盃首戰有4場和波，故今役若可博和波。

文：數人