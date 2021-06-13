周日歐國盃荷蘭靠着韋拿杜姆、韋格賀斯及杜費斯的入球，以3:2擊敗烏克蘭，事隔7年回歸國際大賽成功旗開得勝。雖然此役效力巴塞隆拿的中場法蘭基迪莊沒有收獲入球及助攻，不過今仗踢出全能中場的表現，在攻守方面都交出頂級表現。

今場踢足90分鐘的迪莊，與韋拿杜姆及迪魯恩齊出任正選中場位置，上半場就已經靠着控球以及個人擺脫能力，為荷蘭創造出不少機會。至於迪莊更全場錄得5次過人成功，為全隊當中最多，這項數據更勝過前鋒迪比，而且這名效力巴塞隆拿的中場繼續發揮自己的出色傳球能力，全場交出97次傳送，而且傳球成功率接近超過90%，可見迪莊在中場甚少斷纜。

除了進攻上有貢獻之外，迪莊在防守上同樣有表現，交出兩次攔截為全場最多，而且更是中場球員當中唯一一位有作出攔截的荷蘭球員。雖然迪莊今場未有收穫入球，惟此子在中場的重要性比更勝過隊長韋拿杜姆，相當值得球迷期待接下來在歐國盃的表現。

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