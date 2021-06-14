歐國盃周一捷克靠前鋒柏德列舒希克梅開二度，以2:0擊敗蘇格蘭。其中舒希克今場第二個入球，原本是蘇格蘭的攻勢，但積亨特利起腳被擋後，皮球立即落在舒希克腳下，他剛剛好過半場後，在中圈靠左位置便立即起腳，皮球成功橫破長空，離門50碼笠死蘇格蘭正選門將大衞馬素爾把守的大門，成功複製前英格蘭名將碧咸半場笠入的神作，舒希克最終亦理所當然當選全場最佳球員，這個入球亦堪稱本屆歐國盃最佳入球。

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