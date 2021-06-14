薛斯柏斯周日在法國網球公開賽決賽領先兩盤下被祖高域後來居上擊敗，未能在職業生涯首場大滿貫決賽順利贏出。賽後，他在Instagram及Facebook等個人社交網頁透露，他在上場前5分鐘得知祖母去世。薛斯柏斯在配上他舉起亞軍銀碟照片的帖文中表示，生命不是關於贏或輸，捧盃和慶祝勝利不是一切，不論任何情況都會將他的首場大滿貫決賽獻給其祖母。

22歲的薛斯柏斯於法網決賽先贏世界「一哥」祖高域兩盤7:6（8:6）和6:2後，連輸三盤3:6、2:6和4:6，無緣奪得生涯首個大溫貫冠軍。周一清晨，這名希臘新星在社交網頁發表的長文表示︰「生命不是關於贏或輸。這是關於享受生命中的每一個時刻，不管是獨自一個或是與其他人一起。」

薛斯柏斯續道︰「舉起獎盃和慶祝勝利是重要，但不是一切。在步入球場之前5分鐘，我深愛的祖母過世了。一個英明的女性，她對生活的信念和樂意付出，是我所遇過的任何人都不能比擬。這個世界有更多像她的人很重要，因為像她那樣的人會令你活過來、令你們做夢。」他最後表示︰「我想說不管今日的情況是怎樣，這全都要獻給她，只有她一個。謝謝你養育我父親。沒有他，這一切都不可能發生。」

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