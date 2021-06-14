周一歐國盃繼續戰火，早場上演D組首輪另一場分組賽蘇格蘭主場惡鬥捷克。自從1998年的法國世界盃，蘇格蘭就此絕跡於國際大賽，事隔23年終於再戰大賽，今次由安德魯羅拔臣、麥湯米尼，以及基蘭泰亞尼等的英超兵撐起，不過今仗基蘭泰亞尼在賽前練習時觸傷膝蓋舊患缺陣，另外些路迪的賴恩基士堤取代修咸頓前鋒查阿當斯擔正攻堅。

至於對手捷克現時亦難與千禧年代初的星級陣容比較，亦靠兩位韋斯咸球員湯馬士蘇錫克及華迪美高法爾撐起球隊，二人今仗亦正選上陣。值得一提的是，蘇格蘭現時世界排名44位，而捷克則是40位，今屆賽事中僅有芬蘭（54位）及北馬其頓（62位）的世界排名比兩隊低，名副其實是分組賽「最弱之戰」。不過，因為周日克羅地亞輸波下，今仗全取三分的一隊爭取出線將極為有利，料戰況將相當激烈。

蘇格蘭正選陣容（3-5-2）

門將：大衞馬素爾

後防：積亨特利、李安谷巴、格蘭漢尼

中場：奧當納、史超活岩士唐、麥湯米尼、約翰麥甘尼、安德魯羅拔臣

前鋒：賴登戴基斯、賴恩基士堤

捷克正選陣容（4-2-3-1）

門將：華斯歷克

後防：華迪美高法爾、施魯斯特卡、卡拿斯、真保尼爾

中場：馬素普斯、湯馬士蘇錫克、達列達、阿歷斯卡奧、積及贊圖

前鋒：柏德列舒希克

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