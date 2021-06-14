丹麥中場基斯甸艾歷臣上周六在對芬蘭的歐洲國家盃上半場比賽尾段，在準備接應界外球時忽然倒下，經心肺復蘇法後恢復意識並轉送院。丹麥足總周日證實，艾歷臣可以說話且情況穩定，丹麥隊醫保臣則再於記者會上談及搶救艾歷臣的細節，證實該名球星心臟驟停，在回復心跳前已經「走了」。

保臣周日說︰「他已經『走了』。我們做了心肺復蘇，這是心臟驟停。我們距離失去他有多接近？我不知道，但我們在使用了一次除顫器後將他救回，相當快。」保臣表示︰「我不是心臟病專家，所以詳情我會留給醫院的專家。」

29歲的國際米蘭中場艾歷臣是於比賽43分鐘倒下，歐洲足協在他於球場上接受治理期間宣佈比賽暫停，比賽及後在他情況穩定後繼續，最終芬蘭以1:0小勝丹麥。丹麥足總周日上午發表聲明指，艾歷臣情況穩定「他會繼續留院接受進一步檢查。今早我們曾與基斯甸談話，他向隊友們送上問候。」聲明續道︰「國家隊職球員已獲得危機援助，將會繼續為昨日的事件互相支持。」丹麥足總亦表示要感謝所有的衷心問候。

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