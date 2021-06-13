周日法網男單決賽，祖高域在先落後2盤下，連追3盤，激戰4小時11分鐘後反勝薛斯柏斯封王，繼2016年後，第2次在法網封王。他亦創造歷史，成為52年來首位在四大滿貫賽都至少拿過2次冠軍的男單選手。

今次為祖高域生涯第六次殺入法網決賽，而希臘22歲的薛斯柏斯則首次打入大滿貫決賽，兩人過去交手7次，祖高域以5勝2負佔優，當中三次紅土對戰更是全勝，當中包括上屆的法網男戰四強。

今仗第一盤就鬥得難分難解，雙方各保住自己的發球局到局數5:5，祖高域在第11局更順利破發，可惜薛斯柏斯其後亦把握祖高域失誤破發，雙方要以決勝方分勝負，薛斯柏斯最終以細分8:6贏下第一盤。第二盤薛斯柏斯更是氣勢強勁，分在第1和第7局打破祖高域的發球局，以6:2贏下第二盤。

不過，祖高域在第三盤沉着應戰，第4局更為關鍵，雙方曾打了6次「刁時」後祖高域打破了薛斯柏斯的發球局，其後祖高域順利以6:3及6:2，盤數追成2:2。來到最後一盤，氣勢更佳的祖高域第三局打破薛斯柏斯的發球局，其後局數更領先到5:3，但薛斯柏斯第9局保住自己的發球局保住自己奪冠的希望，可惜在及後一局未能破發，最終祖高域以6:4拿下這盤，總比數反勝薛斯柏斯贏得今屆的法網冠軍。

賽後祖高域都感動落淚，他表示：「這是個激動人心的氣氛。我要感謝我的教練和治療師，以及在這段旅程中陪伴我的每個人。在過去的 48 小時裡，我和兩位偉大的冠軍一起打了將近 9 個小時，過去三天的身體真的很艱難，但我相信自己的能力，並且知道我可以做到。」

首次打入大滿貫決賽薛斯柏斯賽後亦難掩失望，但他表示：「這是第一次在這裡打決賽，我對自己很滿意。我盡力了。但這刻屬於祖高域，因為他在過去幾年裡向我們展示了他是一位多麼偉大的冠軍。我希望有一天我能做到他至今為止所做的一半！我要感謝來到這裡的希臘球迷，我希望明年能回來，再次上演一場精彩的演出。」

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