幾年前開始NBA出現一種「中距離已死」的論點，認為今日球風下，加上「Moneyball」統計理論，已經是三分球天下，中距離跳投作為外線進攻，已屬過時及低效率。我之前已在本欄反對過這觀點，指出到了防守更緊密和針對性更強的季後賽，情況就會大有不同，事實亦證明了中距離並未消逝，相反往往成為重要賽事中決定勝負的關鍵武器。

從過去幾季就見到明顯實例：杜蘭特（Kevin Durant）在勇士兩度奪冠，尼納特帶領速龍贏得總冠軍，中距離急停跳投都是「無解」絕招；上季占美畢拿（Jimmy Butler）率熱火殺入總決賽，中距離也是主力兵器。

今季當然亦繼續看見這種情況，最明顯莫過於太陽的基斯保羅（Chris Paul），那個肘區的中距離跳投，準確一致猶如鬼神，有時同一位置連續投進，甚至令球迷錯覺像在看錄影重播。保羅這招與杜蘭特或尼納特不一樣，並非靠身材與跳躍力量令人封不住，而是靠技術和時機掌握：他往往先以高超運球，切到罰球線一帶空位起手，對方內線球員由於顧忌他傳球，無法隨便棄守籃底上前補防，常常只能眼白白看着他出手。其實T楊格（Trae Young）的進攻手段也跟這有些相似，不過新一代的他採用的不是急停跳投而是順勢拋投，在我心目中，一些較遠距離的拋投，實際上也算是一種中距離。

統計指中距離效率低，例如只要有35%三分球命中率，所獲分數已經會超過50%命中的兩分球。但這並未把實際「人」的因素計算在內：球隊接連進攻時，命中是50%還是35%，對攻勢的形成、球隊合作的流暢性和球員的信心，其實都會產生差異。這種無形因素，無法在一般統計看到，但在對抗激烈的季後賽和總決賽，卻是勝負的重大分野。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報