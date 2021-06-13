曾打入2018世盃決賽的克羅地亞，近年似乎有青黃不接之勢，但曾效力利物浦的前克軍國腳比斯肯（下圖）卻指出，國內其實不乏潛質優厚的新星，預言很快會有「新莫迪歷」出現。

身為克羅地亞U21教練的比斯肯認為，國家曾經出產蘇加與莫迪歷這樣偉大的球星，所以從沒擔心過「格仔軍」會有人才凋零的問題：「克羅地亞人天生就有運動才能，所以毋須擔心我們的足球前景。我相信優秀的球員會繼續湧現。大家可以看看莫迪歷與蘇加，一位是金球獎得主，另一位則在1998年僅僅屈居施丹之下，這絕對是卓越的成就。莫迪歷能夠打破美斯與基斯坦奴朗拿度的壟斷得獎，鼓舞了很多小孩子的心。」

「我敢肯定，看到這樣的一個運動員，一個有着驚人專注力與奉獻精神的人，一個全力磨練與發展個人天賦的球員，一定有很多克羅地亞孩子希望追隨他的腳步。」這位43歲名將續道。

比斯肯又指，克羅地亞U21已有幾名新星嶄露頭角，當中艾雲奴錫與加華度爾更有份入選今屆歐國盃大軍。「很幸運，我能與一班出色的小國腳合作，如要點選三人的話，我會選艾雲奴錫、路禾馬查與加華度爾。我們向來盛產偉大前鋒，並有一班後起之秀，在這個位置上展示了巨大的潛力。假以時日，我肯定我們會有不只一位，而是幾位優秀的年輕前鋒。」

文：童健