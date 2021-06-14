歐洲國家盃周一繼續有三場分組賽上演，晚上9時首先有闊別大賽多年的蘇格蘭在D組比賽中主場對捷克，之後有兩場E組賽事，香港時間周二凌晨12時，有拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基押陣的波蘭會於中立場對斯洛伐克，凌晨3時則有曾三度奪冠的西班牙壓軸對瑞典。

第一場

D組︰蘇格蘭 vs 捷克

開賽時間：14/06 9:00pm

（Now618及616台直播 ）

- 蘇格蘭最近3次對捷克保持全勝，是該隊對今屆歐國盃23支入圍隊伍的最長連勝走勢。不過，在國際大賽決賽周兩隊今次只是首度碰頭。

- 蘇格蘭是第11次亮相國際大賽決賽周，之前10次該隊都未能在分組賽出線。蘇格蘭曾參與1992及1996歐國盃，上一次參與國際大賽則是1998世界盃。

- 捷克（連同捷克斯洛伐克）是第10次、亦是連續第7次參與歐國盃決賽周，自1996年以來未曾中斷，目前，較捷克連續入圍次數更多的只有德國（13次）和法國（8次）。

- 捷克斯洛伐克曾奪得1976年歐國盃冠軍，是歐國盃決賽唯一一次要以互射12碼決勝負。當年他們與前東德踢足120分賽和2:2，互射12碼贏5:3而成功捧盃。

第二場

E組︰波蘭 vs 斯洛伐克

開賽時間：15/06 12:00am

（Now618及616台直播 ）

- 波蘭和斯洛伐克是首度在國際大賽（世界盃及歐國盃）決賽周交鋒。兩隊之前8次對壘只有1次賽和，上一次在2013年11月碰頭，斯洛伐克以2:0勝出。

- 波蘭是第4次亦是連續4次參與歐國盃決賽周。波蘭過去在國際大賽的9場首戰只贏過1場，是2016歐國盃對北愛爾蘭，該屆亦是他們唯一能晉身淘汰賽的大賽。

- 斯洛伐克是第3次參與國際大賽決賽周，之前兩次是2010世界盃及2016歐國盃。

第三場

E組︰西班牙 vs 瑞典

開賽時間：15/06 3:00am

（Now618及616台直播 ）

- 西班牙和瑞典是第4次在國際大賽決賽周對壘，西班牙贏出最近的兩場，包括2008歐國盃贏2:1及1978世界盃贏1:0。1950世盃首次交手則由瑞典以3:1勝出。

- 西班牙近5次國際大賽決賽周首戰只有1次贏出，是2016年的一屆賽事以1:0擊敗捷克。

- 西班牙是第11次亮相歐國盃決賽周，過去三屆「狂牛」贏了兩次冠軍，而他們曾三度在封王，與德國並列為贏得歐國盃次數最多的隊伍。

- 西班牙近6次參與歐國盃有5次能晉身淘汰賽，當中唯一在分組賽出局是於2004年。

- 瑞典近8場歐國盃比賽輸了6場（另有1勝1和），唯一贏出是2012年擊敗法國。瑞典前6次亮相歐國盃決賽周，最好成績是1992年以主辦國身份首次參與的一屆打入4強。

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