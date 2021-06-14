周一歐國盃續有三場比賽，而觀察飛數的話，似乎頭場蘇格蘭主場鬥捷克，以及尾場其中一支大熱西班牙鬥瑞典更受投注者關注。

蘇格蘭 vs 捷克

初盤

平手

主勝：2.00倍

客勝：1.74倍

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現時盤口

平手

主勝：1.81倍

客勝：2.04倍

雖然尚未轉盤，但投注者明顯更睇好有多名英超兵在陣的蘇格蘭旗開得勝，由星期日開始落飛情況明顯，平手盤已轉低水。值得一提，周日英格蘭擊敗克羅地亞後，若今仗可分出勝負的，對爭取第三名，或者次名出線席位相當關鍵，亦可能令投注者更睇好蘇格蘭的原因。

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西班牙 vs 瑞典

初盤

西班牙一球/球半

主勝：1.92倍

客勝：1.85倍

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現時盤口

西班牙讓一球/球半

主勝：1.82倍

客勝：2.03倍

上周一爆出布斯基斯確診感染Covid-19後，瑞典就一直落飛，即使距離比賽尚有一周之遙，但已經轉至讓一球。不過，隨着西班牙大軍未有再爆出新確診消息，依然可以原本人馬出戰下，盤口已經重回讓一球/球半，而且更一直有投注者追捧，落飛至比初盤更熱的1.82，看來球迷仍對西班牙充滿信心。

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