周一歐國盃續有三場比賽，而觀察飛數的話，似乎頭場蘇格蘭主場鬥捷克，以及尾場其中一支大熱西班牙鬥瑞典更受投注者關注。
蘇格蘭 vs 捷克
初盤
平手
主勝：2.00倍
客勝：1.74倍
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現時盤口
平手
主勝：1.81倍
客勝：2.04倍
雖然尚未轉盤，但投注者明顯更睇好有多名英超兵在陣的蘇格蘭旗開得勝，由星期日開始落飛情況明顯，平手盤已轉低水。值得一提，周日英格蘭擊敗克羅地亞後，若今仗可分出勝負的，對爭取第三名，或者次名出線席位相當關鍵，亦可能令投注者更睇好蘇格蘭的原因。
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西班牙 vs 瑞典
初盤
西班牙一球/球半
主勝：1.92倍
客勝：1.85倍
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現時盤口
西班牙讓一球/球半
主勝：1.82倍
客勝：2.03倍
上周一爆出布斯基斯確診感染Covid-19後，瑞典就一直落飛，即使距離比賽尚有一周之遙，但已經轉至讓一球。不過，隨着西班牙大軍未有再爆出新確診消息，依然可以原本人馬出戰下，盤口已經重回讓一球/球半，而且更一直有投注者追捧，落飛至比初盤更熱的1.82，看來球迷仍對西班牙充滿信心。
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