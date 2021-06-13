【綜合法國外電】捷克球手基捷高娃在上周六的法網女單決賽，以總比數2:1擊敗俄羅斯球手柏芙尤珍高娃，贏奪得個人首個大滿貫女單錦標，一天後再出戰女雙決賽，這位25歲的年輕球手再下一城，與拍檔絲妮亞高娃奪得冠軍，成為了20年來首位在同屆法網贏得女單及女雙冠軍的球手。

今屆法網，只是世界排名33位的基捷高娃職業生涯第5次打入大滿貫正賽，結果她意外地一路殺入決賽，而上周六面對排名比自己高一位、從未對賽過的柏芙尤珍高娃，第一盤已經展現強勢，以大比分6:1輕取首盤。不過柏芙尤珍高娃在第二盤站穩陣腳，並且把握對手多次無壓力下犯錯，以6:2搶回1盤。

到決勝盤初段戰況咬緊，雙方在第3及第4局各自破發，到第七局柏芙尤珍高娃突然表現失準，未得一分下失落了該發球局，最終基捷高娃乘勢6:4拿下了第3盤，以總盤數2:1勝出，奪得今屆法網女單冠軍，兼且成為40年來首位在法網女單奪冠的捷克球手。今次是25歲的基捷高娃女單生涯第2個WTA錦標，在上月的史特拉斯堡國際賽，基捷高娃才初嘗WTA冠軍滋味，想不到不足一個月後她更成為了大滿貫得主。

基捷高娃曾經是捷克傳奇女將露禾娜的門生，後者在球員時代從未贏過法網錦標，基捷高娃可說是達成了師傅的心願，賽後她亦不忘這位已故球星致意：「露禾娜當年的離世對我造成很大的打擊，她跟我最後說的說話是『好好享受，努力嘗試贏得大滿貫』，我相信今天她在天上眷顧着我。」

不過基捷高娃今屆的法網之旅並未因奪下女單冠軍結束，她與同胞絲妮亞高娃也打入了女雙決賽，周日面對瑪迪克莎絲與上屆法網女單冠軍絲維迪克的組合，結果這對捷克組合在決賽以6:4及6:2勝出，基捷高娃除了繼2018年後再奪法網女雙冠軍外，亦繼2000年的法國球手皮雅絲之後，成為近20年來首位在同屆法網奪得女單和女雙的球手。