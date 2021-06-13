球員因突發性心臟病在球場上暈倒並不罕見，部份甚至最終逃不過死神召喚，如2003年的前喀麥隆中場科爾及2007年的前西維爾後衞佩亞達等，但亦有球員吉人天相，但能延續球員生涯的，似乎也只有基斯甸艾歷臣的前阿積士隊友戴利白蘭特。

文：王杰

梅姆巴倒地停呼吸

2012年3月的英格蘭足總盃8強賽，保頓中場梅姆巴在對熱刺的第41分鐘昏迷倒地停止呼吸，醫護人員為他進行心肺復蘇及送院搶救。梅姆巴最後度過難關並在同年4月出院，其後結束職業生涯。梅姆巴這次亦有在社交媒體留言「Please God」，希望艾歷臣平安。

卡斯拿斯術後退役

2019年5月，當時37歲的前皇家馬德里門將、當時效力葡超波圖的西班牙門神卡斯拿斯，於練習期間心臟病發暈倒，需要立即入院接受手術，幸好最終情況穩定。不過，卡斯拿斯完成手術後一直未有再上陣比賽，最後在2020年8月宣佈退役。

戴利白蘭特打不死

2019年12月，戴利白蘭特賽後感頭暈，經檢查證實患上心肌炎，須植入心臟除顫器（ICD）。白蘭特其後復出，惟2020年8月在友賽中突倒下並按着胸口表現痛苦，及後有指只是ICD當時停止了運作，已無大礙。白蘭特今屆歐國盃也有入選荷蘭國家隊。