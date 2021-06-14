FIBA亞洲盃外圍賽浪接浪，港籃周日於C組賽不敵關島後，周二兩隊於約旦再戰沙場。上仗港隊雖然敗北，但一眾代替主力出征的新丁未有怯場，落後下步步進逼，賽前港隊主帥明言球員如有好表現，未來有機會再次入選，小將們為求上位，今仗誓要大打爭氣波。（有線電視602、622台周二4:00pm直播）

肺炎疫情肆虐全球，去年年初開賽的亞洲盃外圍賽賽期屢改，港隊至周日才於中立場約旦出戰第二場分組賽，結果以83:103不敵關島，兩戰兩敗敬陪末席。受制於21日隔離，港籃常客如惠龍兒、梁兆華等悉數棄戰，大軍改選新人，陣中近半隊球員未有甲組經驗，部份更為學界代表。港籃陣容大變，但出發前港隊教練團承諾，此兩役發揮出色的球員將有機會入選未來大軍，重賞之下，港隊上仗雖被看淡，但將士用命緊纏對手，首為港隊披甲的蘇志樂攻入全隊最高18分，陳怡富亦有14分進賬，更有多次快攻得手，一度拉近比數。

兩軍三日內兩次對壘，參考上仗籃底被攻陷的經驗，預計身材輸蝕的港隊今仗將固守內線，以包夾招呼對手，此外港隊上仗外線進攻空位甚多，全場射入15球三分球，對手教練預告將調整防守策略，且看港隊將如何見招拆招。

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