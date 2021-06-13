荷蘭事隔7年重返國際大賽決賽周，有驚無險地以3:2險勝烏克蘭全取3分，亦算是個好開始。賽前受到外界抨擊的5-3-2陣式，教練法蘭迪保亞亦用一場比賽告訴大家，取長補短才是荷蘭現時的解決辦法。

荷蘭今屆後防受傷患問題影響，先有利物浦中堅華基爾雲迪積克未能急及歐國盃，連他的好拍檔馬菲斯迪歷特今仗亦因傷缺陣，賽前亦令不少球迷擔心。教練法蘭迪保亞在早前的熱身賽亦一改過去荷蘭慣常4-3-3陣式，改嘗試用5後衞陣式應戰。可惜，這個決定惹來外界強烈的批評，認為法蘭迪保亞的決定過於保守。

今仗賽前官方亦指荷蘭以5-3-2陣式應戰，但基本上開賽就變為3-5-2陣式，令球隊在中場的控制力大大增強，除了有韋拿杜姆和法蘭基迪莊兩位世界級中場外，杜費斯在右路的表現亦相當活躍，其實球隊今場表現對辦，在上半場球隊亦運用球場兩邊的空位，希望用長傳和傳中波創造機會。雖然球隊下半場最終靠對方失誤先入球，但筆者認為目前荷蘭的頂級中堅不在陣中，鋒線球員亦非星級，選擇增加人手在球隊最強的中場線，是一個不錯的解決方法。

說起荷蘭打5後衞，最令球迷印像深刻相信時14年世界盃，由雲高爾領軍的荷蘭，當時球隊只有史尼達、洛賓和雲珮斯3位可靠的球員，結果雲高爾把心一橫希望以5後衞做好防守，讓三位老大哥專心進攻，結果以5:1反勝西班牙，其後更殺入4強相信亦令人感到是雲高爾可行的一次戰術。

今次球隊後防受傷患問題，3-5-2可能荷蘭今季的解決辦法。雖然今仗球隊依然有失球，但對於7年未有打大賽的荷蘭，首仗有改善空間亦合情合理。加上，荷蘭同組對手實力不算太強，可以讓這班球員在小組賽慢慢打起信心，有助球隊在今屆歐國盃走得更遠。

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