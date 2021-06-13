周日英格蘭在主場1:0小勝克羅地亞，在D組成功先拔頭籌。雖然目前只是剛剛完成了分組賽階段第一場的賽事，不過根據Opta的統計指，原來英格蘭這次擊敗克羅地亞之後，對於球隊而言終於有一個利好數據出現，事關克國對上4次出戰國際大賽當中，其中3次皆是不敵該屆賽事的冠軍。

據統計，克羅地亞此前參加了3次國際大賽（2018世界盃、2016歐國盃、2012歐國盃），球隊在這三屆大賽當中只是輸過1場賽事，分別在18世界的決賽不敵法國、在16歐國盃的16強不敵葡萄牙以及14世盃的分組賽不敵西班牙，而這三支球隊在當時也成為了最終的冠軍，因此這次英格蘭順利擊敗克羅地亞之後，奪冠機率似乎亦有所增加。

只不過有不少球迷就選擇向英軍「撥冷水」：「不要暗示英格蘭會贏得歐國盃，沒有東西會回家。」、「讓我來再提醒一下大家，D組首名出線的球隊將會遇上法國、德國或是葡萄牙。」

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