英格蘭歷來在國際賽表現大多令球迷失望，但今次歐國盃由修夫基帶領的英軍是令不少人憧憬，可以突破三年俄羅斯世界盃打入四強的戰績。

英超是全球競爭性及水平最高聯賽之一，可是英格蘭多年來在不同級別國際賽表現強差人意，而近年英足總促球會投放青訓的資源，目前這隊平均年齡不足25歲的英軍，便早十多年投放於青訓的成果，而與兩年前世盃決比較，目前的人腳已有很大變動，同組面對克羅地亞、蘇格蘭及捷克是出線大熱。

中場佐敦軒達臣及中堅馬古尼受傷患所困，但領隊修夫基考慮到球隊需經驗球員帶領輕小將出戰，不惜冒險召他們入隊。英軍中前場可選擇的球員也確實甚多，如果你是修夫基則可能感到頭痛，因為實在是有太多的選擇，但如筆者可以選擇，季尾傷癒的查頓辛祖一復出即助多蒙特反彈，與隊長哈利卡尼是前線必然選擇，而菲爾科頓也應列入正選陣容內。如要挑剔英格陣容，中堅與守門員位置有點不足，如樸比不是受傷，應是英軍首席守門員而不是季內在愛華頓表現依然不穩的佐敦碧福特。

克羅地亞是此組的出線次熱，也是賽事黑馬；莫迪歷依然是重心，配合保索域及高華錫等在國米及車路士主力，球迷可預期會有很多的控球權，而效力AC米蘭的列比錫將是球隊入球希望。

多年未有打入大型賽事決賽周的蘇格蘭，今次能躋身決賽周已是重要成就，但領隊奇勒擁有一支組織嚴謹，且有潛質的球隊，說不定可以帶來驚喜。捷克同樣重返大型賽事舞台，主力是韋斯咸中堅華迪美高法爾及中場湯馬士蘇錫克，其餘人腳相對輕弱，要爆冷殺入淘汰賽充滿難度。

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