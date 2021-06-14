丹麥於上周六歐國盃對陣芬蘭期間，中場基斯甸艾歷臣於上半場尾段突然倒下，球證即時吹停比賽召喚軍醫入場，為這名丹麥中場進行心外壓。惟丹麥球員周一透露，歐洲足協（UEFA）在艾歷臣接受治療期間，就希望強行重開比賽，並只給予他們兩個選擇。

據丹麥球員表示，當艾歷臣倒下之後UEFA召集他們到更衣室，向球隊表明希望短時間內重開比賽的決定，並只給予丹麥隊兩個選擇，分別是周六晚即日重開以及於當地時間翌日的周日中午12時。丹麥門將卡斯柏舒米高周一就向記者表示：「我認為我們當時處於一個不應該處身的情況，我們需要一位職位較高的人來表明，現在根本不是一個適合作出決定的時間，或許我們應該等待第二天。」

不過UEFA周六就在官方Twitter表示，比賽決定重開是「根據雙方球隊的球員要求」而做出的。丹麥前鋒巴夫韋迪亦補充，UEFA只給予他們兩個選擇：「我們只有兩個選擇，沒一個聽起來是好的，我們最後揀選了一個沒那麼壞的（翌日重開）。有很多球員其實都無法出戰，他們的心裏都記掛着另外一些事情。那個情況下你會祈望有第三個選擇出現。」一代鋼門兼卡斯柏舒米高的父親舒米高亦稱：「這樣糟糕的事情發生，UEFA還給予球員選擇，要不繼續踢，要不就周日12時再回來踢，那是甚麼選擇？」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波