第10次出戰歐國盃，英格蘭到2021年擊敗克羅地亞才是球隊史上首次在歐國盃首戰贏出，或多或少令人意想不到。不過，首戰既破宿命又成功報卻三年前世界盃四強一敗之仇，對英格蘭必然是個好開始。

與18年一戰相比，三獅軍團有四個變動，至於格仔軍就有五個變動。三年過去，英格蘭人才輩出，今仗改變的四人中就有像菲爾科頓及美臣蒙特等已有歐聯經驗的青年才俊。相反，克軍的五個變動大部份都令球隊整體實力變弱，最明顯是進攻方面的失準，今仗全場克羅地亞就只有一腳射門中框來自莫迪歷的遠射，在禁區未能創造任何威脅，或者會令球迷懷念當日的文迪蘇傑，是此消彼長下的勝利。

開波首20分鐘，英格蘭表現極為精采，泰山壓頂之勢望盡快先開紀錄。而克羅地亞亦早有準備，知道英格蘭初段靠主場氣勢肯定搶攻，捱過之後就博反擊得手。不過，今仗英格蘭完全沒有給予任何機會對手，雖然英格蘭在進攻層面亦乏善可陳，但今仗防守絕對值得一讚，令球迷擔心的泰朗明斯與史東斯配合出色，力保勝果擊倒同組最強對手，肯定是任務完成。

當然領隊修夫基的排陣有許多令球迷不明所以的安排，例如讓右閘的捷比亞出任左閘，又例如推前加雲菲臘斯而非在列斯聯的防線前最後一個中場，又例如堅持用狀態不佳的史達寧。但至少，菲臘斯位置前提幾乎就是英軍贏波最重要因素，用效率擊倒格仔軍的華麗中場，而繼續信任史達寧又真的得到回報，都是修夫基的功勞，亦是一種進步。

毫無疑問，今屆賽事英格蘭肯定處於爭冠的第一集團。數據網站Opta在英格蘭擊敗克羅地亞後擺出數據-克羅地亞對上4個大賽中的3個大賽只敗予最終冠軍（12年歐國盃不敵西班牙、16年歐國盃不敵葡萄牙、18年世界盃不敵法國），英迷們還是可以期待一下。不過，認真要研究的話，英格蘭爭取首名出線的話，雖然繼續留在倫敦，16強就要立即硬碰「死亡F組」的次名，即是法國、德國，或者葡萄牙都有可能。次名出線的話，八強亦極大概率碰上F組的首名。在擊敗同組最強的克羅地亞後，英軍最終以第三名出線可能性微乎其微，亦即是說世界盃走線避開強敵一招已不可能重演。那麼，屆時就是這支英格蘭證明自己是奪冠熱門的時候。

文：亨少

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