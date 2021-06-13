上周六歐國盃壓軸登場的熱門球隊之一比利時，在B組輕鬆以3:0大勝有主場之利的俄羅斯。比利時大軍中，有多位球員為基斯甸艾歷臣過去及現時的球會隊友，教練馬天尼斯亦表示賽前不少隊員都因這位丹麥球員在較早前突然暈倒場上、命懸一線的突發事件而流淚，不過未有影響發揮，梅開二度的國際米蘭前鋒盧卡古更在入球後高呼「Chris，I love you！」

艾歷臣在場上暈倒一刻，正是比利時鬥俄羅斯賽前的兩個多小時，幸好這位丹麥中場經心肺復蘇搶救後已蘇醒，情況穩定。賽後馬天尼斯表示當時全隊上下正觀看直播，事件發生後均感到震驚，「我們原定五分鐘後就要召開賽前會議，但當時沒人想談及足球。」

比利時後衞維頓漢及艾達韋列特是艾歷臣在阿積士及熱刺的前隊友，而盧卡古則是現時國際的進攻拍檔之一。馬天尼斯指當時更衣室氣氛傷感，不少球員流下男兒淚，其中包括盧卡古。這位28歲前鋒賽後表示自己因艾歷臣的情況多次落淚，「我很害怕，我們過去年半經歷很多美好時光，希望他早日康復，以今日的好表現獻給他。」

比利時首戰雖然靠盧卡古入兩球，以及後備上陣的梅尼亞也建功，3:0大勝有主場之利的俄羅斯，卻要付出代價，效力李斯特城的右翼衞卡斯泰尼在比賽中與對手碰撞後受傷，賽後證實眼窩骨折，馬天尼斯確認對方緣盡今屆賽事。

文：亨少