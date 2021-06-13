歐國盃開賽前，西班牙一度被賭波公司列為大熱，但隨着各隊公佈球員名單，狂牛兵團奪標賠率回落，而這支前冠軍賽前面對不少問題影響，除鋒線依然欠銳外，也有主力確診肺炎，幸問題未算嚴重，周二凌晨在E組首戰，料有足夠實力小勝瑞典打響頭炮。

西班牙出戰決賽周前安排兩場友賽，先與葡萄牙踢成0:0，上場以4:0大勝立陶宛，不過，中場布斯基斯及馬高斯洛蘭迪日前先後驗出染疫，前者病情不算嚴重或只錯過分組賽，而後者經進一步檢測後證實為假陽，對瑞典有望候命。

為防球隊受疫情影響兵源，教練安歷基急召入多名邊沿國腳跟操，但賽前更困擾西班牙陣營的，可能是鋒線欠銳的問題。西班牙傳媒指球隊友賽葡萄牙，以艾華路莫拉達為首的鋒線銳利度不足，且看經過正賽表現會否改善。

瑞典仍以老兵支撐大局，外圍賽作客曾淨吞西班牙三蛋，此戰爭勝要靠皇蘇前鋒阿歷山大伊沙克，惟整體戰力已見頂，首戰對出線熱門西班牙，如能減少失球已有交代。

同組另一場，由羅拔利雲度夫斯基帶領的波蘭在頭場遇斯洛伐克，牌面稍佔優，而以老帶新的斯軍透過附加賽取得出線席位已達標，此戰輕裝且看能否減少失球。

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