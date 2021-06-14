金塊於周六季後賽西岸首圈G4，主場再以118:125不敵太陽，被對手以四場橫掃淘汰出局。常規賽MVP中鋒祖傑（Nikola Jokic）今季最後一場季後賽，以被驅逐離場結束，也是金塊G4落敗的關鍵原因之一，但球壇對他被吹罰二級惡意犯規感到很驚訝，不禁質疑球證尺度。

第三節餘3分52秒金塊落後太陽75:83，太陽於一次攻勢把籃板球交予後衞金馬倫披恩（Cameron Payne），祖傑此時欲上前逼搶，不過他拍走對方皮球之際動作太大，打中了對方面部。球證認為他帶有目的犯規，因此吹罰二級惡意犯規驅逐他離場。祖傑得悉自己被逐，也上前向披恩道歉及示好。賽後他回應自己只是嘗試犯規，並沒意圖要對方：「當時我只是想改變比賽節奏，希望為球隊帶來些能量，做點事情改變球證的哨聲，因此我嘗試去犯規。我有打中他嗎？還是我沒有打中他嗎？我們不知道。如果我打中他，我向他道歉，因為我不想要他受傷，亦非故意要打中他的頭部。我以為他們不會驅逐我。」

在金塊背水一戰，球證貿然就把他們的主力驅逐離場，令祖傑的MVP球季就隨球隊落敗出局而結束。球壇認為祖傑這次犯規根本連一級惡意犯規都沒有，不解他為何會被逐離場。灰熊小將摩蘭（Ja Morant）說：「季後賽，而且是一場淘汰賽，給他一級惡意犯規，讓他繼續打球就可以了。軟弱的聯盟。」鷹隊控衞T楊格（Trae Young）亦表示：「甚麼，二級惡意犯規？」金塊教練米高馬龍（Michael Malone）賽後則回應：「我不認為這是一次二級惡意犯規，因為他是打中球，我相信是因為他打中了金馬倫披恩的鼻子，因此我很驚訝，這樣的攻勢就令一位MVP被驅逐了。」

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