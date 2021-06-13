周日萬眾矚目的英格蘭於歐國盃D組出場，坐鎮主場溫布萊迎戰3年前於世界盃4強將其淘汰的克羅地亞。「三獅軍團」甫開賽已相當積極，惟早段輪番攻勢未能打開紀錄，戰至下半場靠終靠史達寧一箭定江山，以1:0險勝對手先拔頭籌，成功報三年前一敗之仇。

文：亨少

英格蘭領隊修夫基賽前已表明會放棄2018年沿用的3後衞陣式，而今仗亦排出4-3-3，後防因中堅哈利馬古尼未趕及復出，由泰朗明斯搭史東斯鎮守防線，前線則有今季表現出色的美臣蒙特及菲爾科頓支援哈利卡尼攻堅；「格仔軍」則精銳盡出，莫迪歷、比列錫以及高華錫等主力悉數擔正。

報世盃四強出局之仇

過去九次三獅軍團出戰歐國盃首戰未嘗一勝，今仗難得主場出擊，開賽早段已經氣勢如虹，前場壓迫令克羅地亞極為受壓，開賽僅10分鐘先有菲爾科頓右路擺大位起左腳射門中柱，其後再有加雲菲臘斯禁區外抽射被對手門將利華高域撲出力保不失。但其後克羅地亞站穩陣腳搶回不少控球，相反英軍未有再製造出威脅攻門，僅在臨完半場前博得禁區頂罰球，但捷比亞操刀未能重溫2018年4強一戰的好夢，省中人牆彈出，最終雙方完半場互交白卷。

易邊再戰雙方的節奏有所放緩，不過較主動的英格蘭終在57分鐘成功打破悶局，是役表現搶鏡的加雲菲臘斯中場引球突破壓入中路，禁區頂交直線予入楔的史達寧，後者隨即起腳，利華高域雖然撲到但皮球仍然入網，助英軍先開紀錄之餘，這位曼城翼鋒亦取得個人首個國際大賽入球。隨後英軍乘勝狙擊，前鋒卡尼門前接應美臣蒙特左路傳中，可惜受力壓之下射高，更因衝前接應而撞中門柱，需要軍醫入場治理，幸未有大礙可繼續比賽。

下輪鬥「細佬」蘇格蘭

隨後克羅地亞雖換入比卡奴及般奴柏高域等進攻球員望扳平，但修夫基為保住勝局亦在尾段收起卡尼換入年僅17歲的祖迪比寧咸，「格仔軍」亦未能創造太多具威脅攻勢，最終以0:1落敗。全取三分的英格蘭下一戰續為溫布萊鬥「兄弟」蘇格蘭；至於克羅地亞將北上格拉斯哥鬥捷克，力爭今屆賽事首勝。