英格蘭周日在歐洲國家盃首場分組賽以1:0小勝克羅地亞，在比賽尾段後備入替的小將祖迪比寧咸更打破錄，成為了在歐國盃決賽周上陣的最年輕球員。

效力多蒙特的祖迪比寧咸，周日是在82分鐘入替哈利卡尼，以17歲零349日之齡超越了2012年荷蘭的積祖威廉斯，成為歐國盃史上在決賽周亮相的最年輕球員，積祖威廉斯2012年為荷蘭披甲時是18歲零71日。祖迪比寧咸亦是在國際大賽（世界盃及歐洲國家盃）決賽周上陣的最年輕英格蘭球員。

今次是英格蘭10次參加歐國盃決賽以來首度在第一場比賽勝出，打破了以往9次首戰不勝（5和4負）的宿命，英格蘭各項賽事已連贏7場，是自2015年3月由鶴臣任領隊以來第一次。至於其對手克羅地亞自2020年3月以來，各項賽事出賽14場已是第8次輸波（另外6場為4勝2和），在此之前該隊在33場比賽中亦只輸了8場（17勝8負）。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波