太陽周日在NBA季後賽次圈第四回合，憑着基斯保羅（Chris Paul、CP3）取得37分及交出7次助攻，加上D卜克（Devin Booker）攻入34分，作客以125:118擊敗有祖傑（Nikola Jokic）在第三節被逐離場的金塊，總場數贏4:0，率先晉級西岸決賽。

自開賽被祖傑先入一球後，太陽今仗便從未處於落後位置，而每當金塊將比分拉近，CP3便會馬上發力，再次將戰局拉開。這位36歲老將今場多次利用單檔走空後，再於右邊牛角位一帶，以準繩的中距離投射頻頻得分，令金塊束手無策。越打越急躁的常規賽MVP的祖傑，更在第三節尚餘3分52秒，出手搶球時打中太陽後衞金馬倫披恩（Cameron Payne）的面部，領到二級惡意犯規被逐離場。

失去主將的金塊在最後一節雖然繼續負隅頑抗，但始終無法收復失地，最終以7分之差敗陣，而太陽則以場數4:0晉級，自09/10年球季以來，首次打入分岸決賽。

基斯保羅今仗19投14中，9次起手射罰球更是彈無虛發，全場得37分，D卜克有34分、11個籃板球及4次助攻，米卡布歷捷斯（Mikal Bridges）與艾頓（Deandre Ayton）亦分別有14分及12分。

金塊方面，巴頓（Will Barton）攻入全隊最高的25分，祖傑得22分、11個籃板球及4次助攻，米高波特（Michael Porter Jr.）也有20分貢獻，可惜仍未足以阻止球隊「吞蛋」出局。

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