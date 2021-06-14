為了讓子女有更理想的教育環境，不少香港家長都選擇舉家移居英國，蘇格蘭格拉斯哥亦是其中一個熱門目的地。當地一間小學最近就決定，在課堂時間播放蘇格蘭在主場對捷克的歐國盃首輪分組賽，藉以培養學生的本土歸屬感。

雖然身為英國一部份，但蘇格蘭的本土意識非常濃厚，有見國家隊23年來首次打入國際大賽的決賽周，位於格拉斯哥的Broomhill小學就決定按學生要求，將在課堂上播放蘇格蘭對捷克之戰。

「大約是兩、三個星期前，有兩位小朋友走到我的辦公室，看來他們以為我對足球一竅不通。他們很難為情的問我，可否播放一場球賽。我說：『當然可以，你們想掛彩旗嗎？』他們聽罷便大笑起來。」該校校長溫蒂甘馬倫說。她指出，自己對蘇格蘭出戰1978年阿根廷世界盃時的表現仍然記憶猶新，所以深信今屆歐國盃正好是讓學生加深國民身份認同的好機會。「數學工作紙與作業無法造出觀看球賽帶來的深刻記憶。」她說。

校方原本希望全校大約450名學生，一起透過大銀幕觀戰，但在防疫限制下，只能安排他們分批在班房看直播。「這是一項全國性的文化活動，不讓他們參與實在太可惜了。受到疫情影響，我們無法像以往一樣，在這個時候舉辦學校旅行，全校的活動也不多，這正是一項能讓小朋友投入參與的事情。」甘馬倫說。

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