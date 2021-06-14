上周六丹麥對陣芬蘭的賽事期間，丹麥中場基斯甸艾歷臣在上半場尾段突然倒下，導致球證立即需要吹停比賽，而且隊醫入場需要對這名中場進行心外壓。正當艾歷臣倒下之後，丹麥隊長卡積亞心知不妙，立即上前救人，並試圖用手阻止艾歷臣吞下自己的舌頭。在醫護人員進行急救的時間，卡積亞就召集所有球員包圍艾歷臣，阻止媒傳繼續進行拍攝，然後又有安慰在場邊哭泣的艾歷臣妻子。卡積亞的當機立斷，事後獲各方高度評價。他所效力的球會意甲AC米蘭，更可能在下季委任他為球隊隊長。

AC米蘭球迷在事件之後，就在網絡呼籲委任卡積亞在下季擔任球隊隊長。《米蘭體育報》也持相同意見，在頭條表示：「隊長卡積亞。在AC米蘭他也應該戴上隊長臂章，球會和球迷對此都說Yes。對球會和AC米蘭教練皮奧利來說，他成為隊長是有可能的。」

事實上，AC米蘭在21/22球季也確需要一名新隊長。由2018年開始任隊長的阿利斯奧羅馬洛尼，近期已非球隊正選。至於本有機會成為下一任AC米蘭隊長、現為副隊長的門將基安盧基當拿隆馬，則盛傳夏天約滿後就會離隊他投。加上另一主將伊巴謙莫域年事已高，常受傷患困擾。AC米蘭最後委任在今次危機中盡顯大將之風的卡積亞任隊長，一點也不令人意外。

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