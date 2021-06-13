周一歐國盃E組開打，尾場有西班牙主場鬥瑞典。瑞典神鋒伊巴謙莫域雖然因傷無緣參戰今屆歐國盃，但球隊在2018年世盃，在缺少伊巴下一樣表現不俗仍能殺入八強，今仗面對盃賽慢熱的西班牙受讓一球/球半，寧取下盤。

文：港生

西班牙雖然是史上唯一一支能衞冕歐國盃的球隊，但事實上狂牛在2012年衞冕歐國盃後，接連在國際賽事的表現都不太理想，在2016年歐國盃及2018年世盃都在16強止步。當中球隊向來在分組首戰的表現非常慢熱，五年前歐國盃首戰鬥捷克，只靠碧基87分鐘的入球奠勝，而2018年世盃更與葡萄牙打成3:3各得1分，可見今次讓一球/球半，要開出上盤難度相當大。

過去西班牙以黃金中場見稱，如今洛迪卡斯簡迪與堤亞高艾簡達拿等雖都在英超頂級球會效力，但在國家隊中場的牽制力難與沙維及恩尼斯達一代相比。今仗狂牛隊長布斯基斯更因早前確診新冠肺炎無法上陣，令安歷基在中場的調動空間不多。

莫拉達啞火難存厚望

西班牙前鋒的把握力亦難予球迷信心，安歷基在前鋒選擇上偏好艾華路莫拉達多於維拉利爾射手謝拉特摩蘭奴。莫拉達雖然今季在祖雲達斯有不錯表現，但這位前鋒在國家隊已連續三場沒入球，腳風不太順，對葡萄牙的熱身賽更錯失多次機會，或成西班牙今場失分隱憂。

另邊廂，2016歐國盃瑞典於伊巴在陣下於分組賽出局，但在缺少他的2018世盃，瑞典的表現反更佳，順利晉身淘汰賽。今屆歐國盃，球隊亦有不少有實力的年輕射手在陣，如古艾臣及效力皇家蘇斯達的阿歷山大伊沙克（見另文），相信可為前場帶來活力。不過，效力祖雲達斯的小將古路施夫斯基同樣因早前確診而缺陣。

瑞典死球攻勢或佔優

瑞典近期表現不俗，近五場國際賽全勝，儘管對手級數有別，但連勝有助提升士氣。瑞典球員普遍較高大，在施巴斯坦拿臣及科斯貝治兩位死球專家坐鎮下，可能會在死球上有優勢。球隊在上仗鬥阿美尼亞的熱身賽時，中堅馬古斯丹尼爾臣就在一次角球攻勢中頂入。

往績方面，雖然在近6次交手西班牙以3勝2和1負佔優，但上次交手瑞典就以1:1賽和西班牙，前者今仗有望成功搶分，撐瑞典開下盤。