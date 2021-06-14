公鹿周日憑「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）貢獻34分及12籃板，在共有五名球員得分達雙位數下，於主場以107:96擊敗第二節比賽中有K艾榮（Kyrie Irving）扭傷足踝傷退的網隊，在NBA季後賽東岸次圈場數追成2:2，第五戰將於周二在網隊主場進行。

網隊在完成首節後領先公鹿26:23，主隊在第二節反超並藉一段7:0攻勢領前44:38，K艾榮則於第二節還剩6分04秒成功上籃得分為網隊追至40:44後，落地時踏到「字母哥」的腳而扭傷右足踝，神情痛楚倒在地上，網隊職員到球場上為他檢查。K艾榮之後可以自行返回更衣室，網隊則於半場時宣佈他今戰不會再上陣。網隊教練尼殊（Steve Nash）賽後表示，K艾榮照X-光的結果是陰性並將會接受進一步檢查︰「我們會祈禱，期望他的狀況比想像中好，比如要錯過下一場比賽。

公鹿完半場領先網隊53:48，第三節在安迪度安寶攻入12分之下得分以28:21壓倒網隊，最終順利報捷。公鹿在今個系列賽前三場三分球88投僅20中（命中率22.7%），但今場三分球47投16中（命中率34%），在米度頓（Khris Middleton）取得19分及8助攻，賀里迪（Jrue Holiday）和PJ特加（P.J. Tucker）分別攻入14和13分之下，在東岸次圈場數落後0:2之下連贏兩場扳平2:2。

K艾榮是繼東岸次圈首戰43秒便因拉傷右腿筋傷出並一直未缺陣的夏登（James Harden）後，今個系列賽第二位傷出的網隊球員，他在周日上陣17分鐘取得11分及5籃板，是網隊今場僅有兩名得分上雙球員之一，杜蘭特（Kevin Durant）雖獲28分及13籃板進賬但獨力難支。不過，尼殊賽後坦言不會在夏登完全康復前讓他復出，尼殊說︰「我不想占士倉卒回歸。如果他可以打下一場或之後的比賽，那好極了，如果他不可以，我們並不想他倉卒復出，以免造成一些更差的情況或令這成為長期的傷患。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波