周一歐國盃D組賽事，闊別大賽多年的蘇格蘭，坐鎮格拉斯哥的咸圃頓公園主場鬥捷克，鬥志或更勝對方一籌。況且，蘇格蘭近三次對賽都贏對手，平手盤寧撐主隊。

蘇格蘭上次踢大賽已是1998年世盃，難得他們近年出產了不少好球員，好像效力超Big6的隊長安德魯羅拔臣及後衞基蘭泰亞尼等。縱使外界認為蘇格蘭在此組仍然比較像陪跑分子，但小組其中兩戰都有主場之利，也不能完全排除該隊出線的可能性。

蘇格蘭近期踢了兩場熱身賽，當中對荷蘭一仗竟可賽和對方2:2，更在比賽中兩次領先橙軍。另外，他們近三次與捷克交手竟悉數勝出，當中包括上年兩場歐國聯賽事，均贏對方一球。捷克球員雖然技術方面較有優勢，但體能反會有點輸蝕，而且進攻比較倚賴湯馬士蘇錫克，令對手易於防範，前鋒柏德列舒希克狀態亦較飄忽，不宜高估。

上季歐霸盃16強賽事，格拉斯哥流浪與布拉格斯拉維亞交鋒時曾發生種族歧視風波，斯拉維亞守衞卡迪拉曾侮辱格流的黑人球員。雖然涉事兩人都不會出現在今場比賽，但蘇格蘭球迷應對捷克沒有太大好感，因此有球迷作為場上第12人，主隊值得看好。

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